Lecco, scontro tra mezzo pesante e auto in pieno centro

L’impatto è avvenuto poco prima delle 9.30 del mattino, nessun ferito

Code e disagi a Lecco dopo l’incidente, sul posto la Polizia Locale

LECCO – Incidente stradale questa mattina a Lecco, poco prima delle 9.30, alla rotatoria del teatro, in prossimità di piazza Mazzini, dove si incontrano via Leonardo da Vinci e via della Costituzione. A scontrarsi, un’autocisterna (mezzo pesante adibito al trasporto di materiale infiammabile) e un’auto, coinvolti in un urto che ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nel cuore del centro cittadino.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del camion, nel tentativo di immettersi nella rotonda, ha dovuto spostarsi verso destra, manovra che però ha portato alla collisione con un’autovettura che si trovava proprio in quella posizione.

L’impatto, fortunatamente, non ha provocato feriti, ma ha causato pesanti ripercussioni sul traffico cittadino, con code e incolonnamenti che hanno messo a dura prova la pazienza degli automobilisti nelle ore di punta. Sul posto è la Polizia Locale per la gestione del traffico e per effettuare i rilievi del caso necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.