Lecco. Serata di violenza tra stazione e Largo Caleotto: in tre all’ospedale

Lite violenta in stazione a Lecco, giovane trasportato in ospedale

Poco prima una rissa con un ferito era avvenuta in Largo Caleotto, poi una seconda rissa con un 24enne soccorso

LECCO – E’ ancora una volta la stazione a fare da sfondo all’ennesimo episodio di violenza in città. E’ successo quando erano da poco passate le 21 di martedì sera: una lite sfociata in violenza e ad avere la peggio è stato un 26enne di origine straniera, trasportato in ospedale.

Non sono noti per ora i contorni della vicenda che avrebbe coinvolto più soggetti. Gli agenti della Polfer sono intervenuti con il rinforzo anche di una volante della Questura mentre una squadra della Croce Rossa prestava le prime cure al ferito per poi disporlo sulla barella per caricarlo in ambulanza e trasportarlo all’ospedale.

I poliziotti, anche dopo la partenza dell’ambulanza, hanno continuato a presidiare l’area dove stazionavano alcuni conoscenti del ferito, per evitare ulteriori scontri di quella che sembra essere stata una disputa tra gruppi di giovani.

Solo pochi minuti prima, infatti, una rissa si era verificata nella vicina zona di Largo Caleotto, in prossimità della rotatoria e del parcheggio del centro commerciale, anche qui con un ferito trasportato all’ospedale, si tratta di un 46ernne. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri.

Una serata di violenza che è proseguita ancora in Largo Caleotto, intorno alle 22.30, quando è scoppiata una nuova rissa con un 24enne rimasto ferito e anch’esso trasportato in ospedale. Maggiori informazioni nelle prossime ore.