Solamente la prontezza di alcuni passanti ha evitato la tragedia

Prima un giovane e una donna hanno provato a parlare al 44enne, poi un uomo è entrato nel fiume e l’ha riportato a riva

LECCO – Quando l’ha visto buttarsi dal Ponte Vecchio non ci ha pensato un attimo: si è tuffato nelle acque del fiume e lo ha riportato a riva sano e salvo. L’episodio, che sarebbe potuto finire in tragedia, è avvenuto a Lecco nella mattinata di oggi, mercoledì 26 maggio, poco dopo le 10.

La persona che ha tentato di compiere l’estremo gesto, un 44enne, ha scavalcato i parapetti in ferro del ponte e si è messo in piedi sul muretto di cemento, sulla sponda lecchese del fiume. Un giovane e una donna hanno capito subito ciò che stava per accadere e hanno provato a parlare all’uomo per tentare di farlo desistere. Subito hanno allertato i soccorsi cercando comunque di mantenere vivo un dialogo ma il 44enne, con un gesto repentino, ha compiuto il salto.

In zona, fortunatamente, un altro signore che ha assistito a tutta la scena non ci ha pensato due volte e si è tuffato nel fiume per salvare l’uomo anche grazie all’intervento degli agenti di una volante, nel frattempo giunta sul posto, che hanno aiutato entrambi a raggiungere la riva in un tratto dove la corrente è forte.

Oltre all’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, sono poi intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Lecco e altri agenti della Polizia di Stato. L’uomo sta bene e solo grazie alla prontezza dei passati si è potuta evitare una tragedia.