Lecco. Si cerca il giovane Gabriele Invernizzi scomparso di casa

Chiunque abbia informazioni può contattare la Stazione dei Carabinieri di Lecco al numero 0341/2621
È stato visto l’ultima volta il 26 settembre, indossava una felpa con cappuccio nera, un piumino nero con pelliccia al cappuccio e scarpe nere
LECCO – È in corso la ricerca di Gabriele Invernizzi, residente a Lecco, scomparso dalla propria abitazione nella giornata di ieri, 26 settembre. La Prefettura di Lecco ha diffuso un avviso alla cittadinanza, sollecitando la collaborazione di chiunque possa fornire informazioni utili al ritrovamento del giovane.
Secondo quanto riportato, Gabriele era vestito con una felpa con cappuccio nera, un piumino nero con pelliccia al cappuccio e scarpe nere al momento della scomparsa.
Le autorità invitano chiunque abbia avvistato il ragazzo o disponga di notizie rilevanti a contattare tempestivamente la Stazione dei Carabinieri di Lecco al numero 0341/2621.
Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine locali e della prefettura, che monitorano attentamente ogni segnalazione ricevuta.