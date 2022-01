Lecco. Si è spento in Kenya Achille De Capitani, storico elettrauto

Il titolare dell’ex officina di Corso Promessi Sposi aveva 88 anni

Da due anni e mezzo viveva in Kenya con la moglie

LECCO – Si è spento in Kenya, dove viveva da circa due anni e mezzo, Achille De Capitani, storico elettrauto di Lecco, 88 anni.

Nato a Molteno, il signor De Capitani ha sempre vissuto a Lecco dove aveva aperto la sua officina, prima in Corso Martiri e poi in Corso Promessi Sposi. Qui, proprio sopra l’officina dove lavorava giorno e notte con passione e dedizione, aveva costruito la casa per la sua famiglia, la moglie Carla e i tre figli Iaia, Flavio e Paola.

“Papà era un gran lavoratore, lo è sempre stato. Ricordo che quando ero bambina di notte mi alzavo e lui era giù in officina, a lavorare” ha raccontato Iaia “lo faceva per noi figli e per la sua famiglia e proprio per come lavorava era molto apprezzato dai clienti”.

Poco prima che scoppiasse la pandemia di Covid Achille con la moglie Carla erano partiti per il Kenya, un luogo a cui entrambi erano molto affezionati: “L’idea era di ‘svernare’ lì – ha ricordato Iaia – poi però è successo quello che è successo e sono rimasti a vivere. Erano molto felici”.

Proprio nel suo amato Kenya il signor De Capitani riceverà l’ultimo saluto da parte dei cari. I funerali si terranno lunedì prossimo: “Il desiderio di papà è sempre stato quello di essere cremato – ha concluso la figlia – siamo certi che Lecco, la sua città, lo ricorderà con gioia”.