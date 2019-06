Lecco. Si ristruttura la sede comunale di via Moro, chiusa per tre mesi

LECCO – Per consentire i lavori di ristrutturazione e messa a norma degli impianti, la sede comunale di via Aldo Moro 4 resterà chiusa da mercoledì 12 giugno per almeno 3 mesi. E’ il Comune di Lecco a rendere nota la notizia.

I cittadini dei quartieri di Castello, Santo Stefano e del viale Turati (zona 2) potranno fare riferimento all’ufficio di zona 1 sito in municipio e aperto il mercoledì dalle 8:30 alle 15:30 presso il servizio di comunicazione e partecipazione, allo sportello informativo “fuori dal comune” allestito alla Meridiana tutti i mercoledì dalle 16 alle 19 e all’ufficio di zona 3 sito in via don Orione il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30.