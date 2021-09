L’intervento nella giornata di oggi, 15 settembre

Vigili del Fuoco in supporto del personale del 118

LECCO – Nella giornata di oggi, mercoledì 15 settembre, i Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti in via Aldo Moro a Lecco per prestare soccorso a una persona. I Vigili del Fuoco, in supporto al 118 per il trasporto di una persona dal suo appartamento all’ambulanza, si sono recati sul posto con autopompa, autoscala e squadra del nucleo Speleo Alpino Fluviale.