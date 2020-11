Lecco. Sparo al comando di Polizia Locale di via Sassi, morto un giovane vigile

E’ successo intorno alle 16.30, sul i posto soccorsi

31 anni era al Comando di Lecco da meno di un anno

LECCO – Un colpo di pistola nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 novembre, in via Sassi a Lecco, presso il Comando di Polizia Locale. Un agente di 31 anni, A.M., ha perso la vita. Da chiarire cosa sia successo con esattezza, al momento l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto estremo.

Sul posto, intorno alle 16.30, si sono portati i soccorsi e il personale della Digos insieme al questore Alfredo D’Agostino e ai Carabinieri. Presenti anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e il vicesindaco Simona Piazza.

Inutile l’intervento dell’ambulanza e dell’automedica, per il giovane agente non c’è stato nulla da fare. Stando a quanto appreso, l’agente deceduto era stato assunto presso il Comando lecchese lo scorso dicembre in qualità di vice-commissario. Di origine brianzola, aveva preso servizio in passato presso i comandi di polizia locale di Seregno, Desio e Cologno Monzese prima di arrivare a Lecco.

Il sindaco Mauro Gattinoni ha riferito dell’accaduto in Consiglio Comunale che avrebbe dovuto tenersi questa sera ma che è stato rinviato, in segno di rispetto: “Un evento tragico – ha spiegato – ha coinvolto un agente della nostra polizia municipale”.

“Al momento le istituzioni stanno accertando la dinamica dei fatti e non è possibile riferire di più. In questa circostanza ogni parola è di troppo” ha detto il primo cittadino.

“Desideriamo tutti esprimere un sentimento di cordoglio e di vicinanza ai famigliari, al corpo di Polizia Municipale e ai colleghi tutti, che hanno avuto modo di apprezzare le qualità umane e professionali del nostro agente”.