Dopo aver tentato la fuga è stato fermato dagli agenti

Nei guai un giovane di nazionalità marocchina con precedenti

LECCO – Nella mattinata di sabato 6 marzo gli agenti della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Volanti sono intervenuti presso il centro commerciale “La Meridiana” di Lecco per la segnalazione di un furto.

Poco prima, infatti, un uomo aveva strappato il dispositivo antitaccheggio di uno smanicato, rendendolo di fatto non più vendibile e, dopo averlo indossato, si era diretto verso l’uscita, senza pagare il capo di abbigliamento. L’addetto alla sicurezza, che ha assistito alla scena, si è avvicinato al soggetto per fargli pagare il capo d’abbigliamento, ma dopo essersi rifiutato si è diretto frettolosamente in direzione dell’uscita.

A quel punto l’addetto alla sicurezza ha tentato di bloccare il ladro che, vistosi scoperto, ha iniziato a inveire, spintonandolo violentemente e dandosi alla fuga. Nel frattempo sono arrivati i poliziotti della Volante che, vista la scena, dopo un breve inseguimento proseguito fino al piano superiore dell’edificio, sono riusciti a bloccare il malvivente che ha continuato imperterrito a divincolarsi e a tenere un atteggiamento fortemente ostile, insultando e colpendo più volte i poliziotti con calci e pugni, cercando di guadagnarsi la fuga. A seguito della colluttazione a due poliziotti sono state riscontrate lesioni con prognosi di 7 giorni.

E.M., classe 1995, di nazionalità marocchina, con a carico precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, veniva accompagnato in Questura e successivamente arrestato per i reati rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella mattinata di oggi, lunedì, si è svolto il processo direttissimo presso il Tribunale di Lecco, dove l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei confronti del soggetto la misura della custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio previsto per il 3 maggio 2021.