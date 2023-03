Lecco. Traffico lungo la SS36 dir per un incidente fra due auto

Tre le persone coinvolte, tra cui una bambina di 10 anni

LECCO – Traffico rallentato lungo la SS36 dir, fra Lecco e Ballabio, per un incidente stradale.

Il sinistro, in cui sono rimaste coinvolte due auto, si è verificato intorno alle 13.32 di oggi (sabato 11 marzo), in galleria e in prossimità dell’uscita Lecco centro/ospedale, in direzione nord.

In un primo momento è stata allertata, in codice giallo, l’ambulanza per prestare soccorso a un uomo di 41 anni, una donna di 36 e una bambina di 10 anni che occupavano le vetture. Tutte e tre le persone hanno poi rifiutato il trasporto verso il pronto soccorso.

Sul posto, per le opportune verifiche, la Polizia stradale.