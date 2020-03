Lecco. Tragedia in via Bicocca, anziana muore in un incendio

Dramma nella serata di ieri, sabato, in città

Incendio in un appartamento, senza scampo una persona

LECCO – Tragedia nella serata di ieri, sabato 28 marzo, in via privata Bicocca a Lecco dove una persona è morta a seguito dell’incendio che si è scatenato in tarda serata in un appartamento di una palazzina di tre piano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con cinque squadre che hanno dovuto lavorare per parecchie ore per riuscire a domare le fiamme. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per Carla Bartesaghi una anziana donna che abitava nell’appartamento dove si sono sviluppate le fiamme. L’abitazione, che si trova nella parte bassa di via Belvedere, nei pressi dell’asilo Nava, è costituito da tre piani e le fiamme si sono sviluppate proprio nell’appartamento in mezzo.

Una seconda persona, la badante della signora, è stata soccorsa dai sanitari e trasportata all’ospedale in condizioni serie. Lievemente intossicata la vicina di casa che si trovava nell’appartamento al piano di sopra.

Sulle cause dell’incendio stanno indagando le forze dell’ordine, ma a causare il dramma potrebbe essersi trattato di un banale incidente domestico. Comunque sono in corso proprio in queste ore tutti gli accertamenti del caso.