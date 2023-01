Lecco. Tragedia sui binari, una persona travolta dal treno

Nella notte l’investimento di una persona lungo la linea ferroviaria

Circolazione dei treni tra Lecco e Abbadia interrotta fino alle 8 poi ripresa gradualmente

LECCO – Dramma nella notte lungo i binari della ferrovia: intorno alle 3, una persona è stata investita dal treno sulla linea in prossimità del passaggio a livello di via Belvedere.

Sul posto sono stati mobilitati i soccorsi, con l’ambulanza della Croce Rossa e 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri ma purtroppo per la vittima, che risulterebbe essere un uomo di origine straniera, non c’è stato nulla da fare. Non note al momento le cause dell’accaduto, ovvero se dovuto ad un incidente oppure ad un gesto volontario. Sul caso sta indagando la Polfer di Lecco.

La circolazione dei treni tra Lecco e Abbadia è stata interrotta per consentire gli accertamenti, fino alle 8 di questa mattina quando è ripresa gradualmente, con ritardi stimati di circa trenta minuti.

Il treno partito da Sondrio alle 5.30 e diretto a Milano Centrale ha terminato il viaggio Mandello del Lario, cancellati invece diversi altri convogli come il treno per Milano Garibaldi in partenza alle 6.40 da Lecco e quello che sarebbe dovuto partire da Colico alle 6.14 per Milano e il treno da Lecco per Sondrio delle 6.05.