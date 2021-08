Botte in stazione, la Polizia arresta tre giovani stranieri

Altri quattro ragazzi sono stati denunciati

LECCO – L’episodio risale al 15 giugno scorso (VEDI QUI) ma sono scattate oggi, giovedì, al termine delle indagini, le misure cautelari nei confronti di tre dei partecipanti alla rissa scoppiata quel giorno di giugno, iniziata nella zona del centro commerciale Meridiana e finita sui binari della stazione.

In particolare nei confronti di H. C. L. E., ecuadoregno classe ’96, è stato disposto l’obbligo di dimora in un comune della provincia lecchese e non potrà uscire fuori casa in orario serale, dovrà infatti rispettare la permanenza domiciliare tra le ore 20.00 e le ore 6.00.

Gli altri due, H.C. M. E., ventiseienne, anch’egli ecuadoregno, e B. T., ivoriano, nato nel 1997, sono stati raggiunti dalla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Lecco.

Per i fatti sopra indicati, inoltre, la Squadra Mobile, ha denunciat ulteriori quattro persone, delle quali tre stranieri (W.A. classe ’89, libico; O. W. K. R. burkinabé, classe 1998; S. A. E., ivoriano classe 1993) ed un italiano (B. M., nato nel 1999).