Lecco. Tre soccorsi persona in meno di 24 ore per i Vigili del Fuoco

Nelle scorse ore i Vigili del Fuoco di Lecco hanno recuperato anche un natante andato alla deriva

I soccorsi sono scattati per un ragazzino in difficoltà, per un uomo finito in acqua e per un canoista sorpreso dalle forti raffiche di vento

LECCO – Tre soccorsi persona e un recupero natante in meno di 24 ore per la squadra Nautica dei vigili del Fuoco di Lecco. La prima chiamata è arrivata ieri, martedì, per un ragazzino che all’altezza della statua di San Nicolò era in difficolta dopo aver cercato di recuperare un pallone in acqua.

Dopodiché l’allarme è scattato a metà pomeriggio per soccorrere una persona finita nel fiume Adda: il tempestivo intervento dei soccorritori ha scongiurato il peggio permettendo ai sanitari di Areu di trasportare l’uomo in ospedale al Manzoni di Lecco dopo aver effettuato le manovre di rianimazione sul posto.

Nuova chiamata al Comando dei Vigili del Fuoco questa mattina per recuperare un pattino andato alla deriva senza governo e poi finito sugli scogli a Malgrate. In seguito la squadra è stata deviata a soccorrere un canoista sorpreso dalle forti raffiche di vento che hanno improvvisamente colpito il lago di Garlate.