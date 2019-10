Lecco. Trovato con la droga in via Da Vinci, arrestato un 36enne

Aveva ingerito droga per sfuggire ai Carabinieri

L’uomo è stato trasportato nel carcere di Pescarenico

LECCO – I Carabinieri di Lecco, nel contesto dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato ieri (22 ottobre) B.C., 36enne, cittadino marocchino, già noto alle Forze di Polizia, residente in provincia di Milano, in esecuzione di un’ordinanza di sospensione della misura alternativa alla detenzione e contestuale carcerazione, disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Milano.

Il 36enne era stato denunciato, per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, dai Carabinieri della Stazione di Lecco nel pomeriggio del 17 ottobre, in quanto sorpreso in via Leonardo Da Vinci dopo aver ingerito della sostanza stupefacente al fine di evitare il controllo da parte dei militari.

L’uomo era stato trasportato all’ospedale dove era stato trovato affetto da “abuso di cocaina”, dagli accertamenti svolti dai Carabinieri è risultato sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali e, pertanto, la sua posizione è stata rimessa alla valutazione della competente Magistratura di Sorveglianza che, nel merito, ha disposto la sospensione della misura alternativa e la carcerazione.

L’uomo, rintracciato nel pomeriggio di ieri, è stato portato presso la Casa Circondariale di Lecco, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.