Lecco, ubriachi sul tetto di un box. Recuperati dai pompieri

Disavventura ‘alcolica’ per due lecchesi, salvati da Carabinieri e Vigili del Fuoco

Bloccati sul tetto di un garage, non riuscivano a scendere

LECCO – Come siano finiti lì sopra non è chiaro, sta di fatto che quando questa notte i carabinieri sono arrivati li hanno trovati sul tetto di un box, in difficoltà a scendere in autonomia.

Una disavventura a lieto fine per due lecchesi, visibilmente “alticci”, soccorsi in un complesso condominiale di via D’Annunzio. Il fatto è accaduto intorno 2.45 della scorsa notte.

Ci hanno pensato i Vigili del Fuoco, chiamati in supporto agli uomini dell’Arma, a recuperarli e a riportarli a terra, ‘sani’ non possiamo dirlo con certezza ma sicuramente salvi.