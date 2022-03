L’animale si aggirava nel cortile della scuola media Kolbe di Rancio a Lecco

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati per recuperare la faina in sicurezza

LECCO – La settimana di lezioni è iniziata in maniera decisamente diversa alle medie Kolbe di Rancio dove una faina questa mattina, lunedì, ha fatto capolino nel cortile della scuola.

L’animale è stato notato aggirarsi in giardino poi avrebbe trovato un rifugio di fortuna in prossimità dell’edificio scolastico. Per recuperare il piccolo mammifero in sicurezza sono intervenuti i Vigili del Fuoco, contattati dal personale della scuola.