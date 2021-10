Lecco. Un’auto si ribalta in galleria lungo la Statale 36

LECCO – Un’auto si è ribaltata nella galleria “Attraversamento Lecco” (all’altezza dell’Orsa Maggiore), in direzione sud lungo la strada statale 36.

L’unica persona coinvolta nell’incidente, avvenuto intorno alle 11.30 di oggi domenica 31 ottobre, è una ragazza di 26 anni.

La 26enne è stata soccorsa sul posto dall’equipe dell’ambulanza e dell’auto medica, prima di essere trasportata in codice giallo al pronto soccorso. Sul posto anche la Polizia stradale, per definire la dinamica, e i vigili del fuoco di Lecco, per rimettere in sicurezza la carreggiata. Inevitabili i rallentamenti al traffico.