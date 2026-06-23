Lecco, uomo di 63 anni trovato senza vita nella sua abitazione

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I soccorsi in via Tramaglino lunedì sera

In posto ambulanza e forze dell’ordine

Da chiarire le cause del decesso

LECCO – Tragico rinvenimento nella serata di ieri, lunedì 22 giugno, in un’abitazione di via Tramaglino, dove un uomo di 63 anni è stato ritrovato senza vita nel suo letto.

L’allarme è scattato dopo le 20.30, in posto si sono subito portati i soccorritori e le forze dell’ordine, presente anche la Polizia Scientifica per i rilievi del caso volti a chiarire le cause del decesso. Le prime ipotesi non escludono possa essersi trattato di un gesto estremo.

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