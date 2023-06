Lecco. Urtata da un’auto che non si ferma: soccorsa una donna

Incidente sul viale Montegrappa, donna in bici urtata da un veicolo

Automobilista non si ferma dopo l’accaduto, testimoni fotografano la targa

LECCO – E’ stata trasportata all’ospedale in codice verde la 53enne rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, nell’incidente accaduto nel pomeriggio di giovedì sul viale Montegrappa di Lecco.

La donna era insieme al marito e si stavano spostando entrambi in bicicletta sul viale in direzione di Acquate quando una vettura in transito l’avrebbe urtata. L’auto, una Fiat Punto, non si sarebbe fermata dopo l’accaduto ma ha proseguito allontanandosi.

A prestare le prime cure alla 53enne è stato il marito, medico dell’ospedale. Sul posto è giunta poi l’ambulanza della Croce Rossa che ha trasportato entrambi al Manzoni di Lecco.

Pare che la Punto in questione fosse guidata da un anziano. Testimoni della scena hanno fotografato la targa dell’auto e questo dovrebbe semplificare l’identificazione del guidatore, nel caso non dovesse presentarsi spontaneamente alle forze dell’ordine.