Lecco. Vuole salire su un bus già in corsa, intima lo stop e poi lo danneggia

Il 17enne è stato denunciato dalla Polizia all’Autorità Giudiziaria

E’ successo in via Digione ieri pomeriggio. L’autista ha ripreso tutto con il suo smartphone

LECCO – Purtroppo succede anche questo a Lecco. Uno dei quattro ragazzi che volevano salire su un bus di linea, già in movimento, si è messo davanti al mezzo impedendogli di proseguire la corsa. Così è nata una discussione con il conducente ma a quel punto il 17enne avrebbe dato un pugno al parabrezza danneggiandolo per poi scappare.

Il fatto, che ha dell’incredibile, è successo ieri pomeriggio, mercoledì, in via Digione a Lecco quando agenti della Polizia di Stato – Squadra Volanti sono intervenuti dopo che l’autista di un pullman di linea, tratta Lecco-Como, ha segnalato il danneggiamento al mezzo pubblico da parte di un ragazzo.

Giunti sul posto i poliziotti della Volante hanno raccolto la testimonianza del conducente che ha raccontato come, poco prima, quattro ragazzi, correndo, si erano avvicinati al finestrino dell’autobus chiedendo di poter salire. Il conducente aveva risposto negativamente poiché il mezzo era già in movimento e fuori dal capo-linea. Nel frangente uno dei ragazzi si era quindi posizionato di fronte all’autobus, costringendolo a fermarsi ed impedendogli di fatto di ripartire, nonostante i molteplici inviti da parte dell’autista di spostarsi.

Da qui ne sarebbe scaturita un’accesa discussione, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito violentemente con un pugno il parabrezza del pullman, danneggiando il cristallo che si è incrinato vistosamente. Scena ripresa dal conducente con il suo cellulare.

Il ragazzo poi si è dato alla fuga facendo perdere le tracce, proprio mentre stavano arrivando sul posto i poliziotti. Le immediate ricerche poste in essere dagli agenti della Volante hanno permesso di rintracciare il bullo, il quale è stato portato in Questura insieme al padre per chiarire l’accaduto ed essere regolarmente identificato.

Il 17enne, di nazionalità italiana, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio.