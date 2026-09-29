Lite in strada per una precedenza, a fare da paciere…il sindaco

E’ successo all’ora di pranzo in via Belfiore, nei pressi della Pizzeria Fiore

A riportare la calma il sindaco Boscagli e il direttore della Coop Il Grigio Bonolis

LECCO – Momenti di tensione all’ora di pranzo in via Belfiore tra due automobilisti. Una mancata precedenza ha acceso la discussione che avrebbe potuto degenerare se non fosse stato per l’intervento da ‘paciere’ del sindaco di Lecco, Filippo Boscagli, e del direttore della Cooperativa Il Grigio Eugenio Bonolis che si trovavano presso la Pizzeria Fiore per un incontro istituzionale.

“Mi trovavo da Fiore per incontrare Eugenio e altri operatori sociali quando abbiamo sentito delle urla – ha raccontato il sindaco – siamo usciti a vedere pensando si trattasse di qualche lite tra studenti, vista la vicinanza delle scuole invece abbiamo notato queste due auto ferme e i conducenti fuori, in piedi, che stavano litigando. Subito ci siamo diretti verso di loro, la lite è nata per una mancata precedenza, entrambi ritenevano di avere ragione, c’era molta tensione. Abbiamo parlato un po’ con loro fino a che, per fortuna, si sono calmati”.

Boscagli e Bonolis si sono ricoperti così ‘pacieri improvvisati’, riuscendo a riportare la calma e a chiudere la contesa, che non è passata inosservata a quanti si sono trovati a passare di lì in quel momento.