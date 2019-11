L’ultimo saluto di Santo Stefano a Padre Giulio: “Sarai per sempre con noi”

Tantissimi fedeli per i funerali di Padre Giulio, scomparso in seguito a un malore

“Ci hai insegnato così tanto, ora che sei lassù proteggici”

LECCO – “Padre Giulio, ci hai insegnato così tanto. Da quando è successo ripenso a tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Tante gioie, ma anche tante difficoltà, sempre superate. Ora che sei lassù, proteggici”.

E’ un saluto carico di amore e affetto quello che la comunità di Santo Stefano ha rivolto sabato pomeriggio a Padre Giulio Pasquini, frate Cappuccino della Parrocchia di San Francesco scomparso giovedì in seguito ad un malore. La chiesa non è riuscita a contenere tutti i fedeli accorsi per i funerali, presieduti da Fra Sergio Pesenti (Ministro Provinciale dell’Ordine Frati Minori Cappuccini). In tanti hanno così dovuto rimanere sul sagrato.

Di Padre Giulio sono state ricordate la forza d’animo e la positività che non l’hanno mai abbandonato, nemmeno quando la malattia ha iniziato a metterlo a dura prova. Il frate, a Lecco da tantissimi anni, lottava da tempo contro un tumore. Giovedì sera il malore fatale, nonostante il pronto intervento dei soccorsi. “Fino alla fine sei ci hai spronato ad andare avanti e a fare il bene. Ti ricorderemo per sempre e per sempre sarai nei nostri cuori”.

In un composto silenzio anche i membri della società sportiva Aurora San Francesco di cui Padre Giulio era guida spirituale. Sono stati proprio loro, al termine della messa, a portare in spalla la bara fuori dalla Chiesa. Le campane sono state fatte suonare a lungo prima che il corteo si avviasse al Cimitero Monumentale dove il frate riposerà per sempre, vicino alla comunità che tanto amava e che tanto lo ha amato.

