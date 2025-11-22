Lunga serie di incidenti sulle strade lecchesi, sabato di lavoro per i soccorsi

Nel pomeriggio scontro tra tre auto in SS36 all’altezza di Bosisio, code in direzione Milano

Auto ribaltata a Santa Maria Hoè, scontro tra un’auto e una moto sul ponte di Olginate

BOSISIO PARINI – L’ultimo in ordine di tempo è l’incidente avvenuto intorno alle ore 17.30 in Statale 36, direzione Milano, all’altezza di Bosisio Parini. Tre i mezzi che sarebbero rimasti coinvolti e almeno una decina di persone soccorse nessuna delle quali, fortunatamente, sarebbe in gravi condizioni. Sul posto tre ambulanze e l’automedica da Lecco. L’incidente ha creato rallentamenti e lunghe code in direzione Milano.

Pochi minuti prima grosso spavento a Santa Maria Hoè dove, lungo la Strada Provinciale 58, un’auto si è ribaltata. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti, al volante un uomo di 71 anni che è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico). Sul posto un’ambulanza e l’auto infermieristica da Molteno.

La giornata era cominciata con l’investimento di una persona sul lungolago di Lecco intorno alle ore 11. Soccorso un uomo di 36 anni che è stato portato all’ospedale di Lecco in codice giallo con un trauma cranico e abrasioni al braccio. Sul posto l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

Incidenti anche a Valmadrera e Olgiate Molgora tra le ore 12 e le ore 13. Nel primo caso scontro tra auto in via IV Novembre con un uomo di 47 anni trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo da un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte; a Olgiate Molgora scontro tra un’auto e una moto in via Nazionale con un ragazzino di 16 anni trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo.

Infine, brutto incidente sul nei pressi del ponte di Olginate poco dopo le ore 15. Un’auto e una moto si sono scontrare e ad avere la peggio è stato un uomo di 45 anni. Nonostante quanto si sia pensato in un primo momento, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo. Sul posto l’automedica da Lecco e l’ambulanza dei Volontari del Soccorso.