Lutto a Laorca, è morta l’imprenditrice Angela Meles

E’ deceduta in seguito ad un malore, aveva 81 anni

I funerali si terranno domani, giovedì, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo di Laorca

LECCO – Lutto per la morte dell’imprenditrice Angela Meles, nata a Laorca nel 1939. Donna dal carattere forte e schietto dal 1958 era subentrata al padre Ernesto nella gestione dell’azienda Meles Impianti Elettrici che aveva fondato nel 1934, oggi guidata dal figlio Massimo.

La prematura scomparsa del padre aveva costretto la signora Angela, allora 19enne, ad assumere, anzitempo, le redini dell’azienda dimostrando da subito di avere le qualità necessarie per condurre l’attività con grande personalità e professionalità. Attività che affiancava, alla realizzazione di impianti, anche quella commerciale con la vendita e riparazione di elettrodomestici nello storico negozio a Laorca, al civico 69 di corso Monte San Gabriele chiuso nel 1995.

Nel frattempo il figlio Massimo entra in azienda, affiancando la madre nella gestione, mentre la sede viene trasferita in via Tommaso Campanella a Malavedo dove resta per 14 anni. Nel 2010 Angela Meles decide di godersi la meritata pensione cedendo al figlio l’azienda che diventa la Meles Impianti Elettrici di Massimo Petrella srl trasferendosi nell’attuale sede di corso Giacomo Matteotti a San Giovanni.

“Con lei ho costruito tutto – racconta commosso il figlio Massimo – quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto assieme. Per me, ma posso dire anche per tutti i nostri dipendenti, è stata un punto di riferimento. Sempre presente in azienda fino a quando ha lavorato, ma ancor oggi, una o due volte la settimana, passava a salutare. Era una donna forte, determinata ma dal cuore buono. Ci ha insegnato i valori giusti e tutte le discussioni fatte, le ha fatte con uno spirito costruttivo. Se n’è andata questa mattina, mentre stava curando i suoi fiori, la sua grande passione insieme a quella per gli animali, in particolar modo per i cani”.

A ricordare Angela è anche un ex dipendete, Giuseppe Meles: “Aveva un gran carattere. Decisa, coerente e capace, ma soprattutto leale. Scherzando la chiamavo la Marcegaglia di Laorca, lei che faceva dell’ironia un suo punto di forza, mi rispondeva, rigorosamente in dialetto con altrettanto senso dell’umorismo: ‘Se, ma lee, l’è pusé giuina e pusé bela de me’ (Sì, ma lei è più giovane e più bella di me, ndr) “.

Angela Meles lascia il marito Franco Petrella e i due figli: Andrea e Massimo con la moglie Mechi e i nipoti Luca e Davide. I funerali si terranno domani, giovedì, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo di Laorca.