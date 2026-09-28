Lutto al Liceo Grassi, addio alla professoressa Areva Carmen Tavecchio

Docente di matematica e fisica, aveva 69 anni ed era andata in pensione soltanto due anni fa

La dirigente Carmela Merone: “Il suo ricordo e il suo esempio continueranno a far parte della storia e dell’anima della nostra scuola”

LECCO – Profondo cordoglio al Liceo Scientifico e Musicale “G. B. Grassi” per la scomparsa della professoressa Areva Carmen Tavecchio, docente di matematica e fisica, venuta a mancare all’età di 69 anni, a soli due anni dal pensionamento.

A ricordarla, a nome dell’intera comunità scolastica, è la dirigente Carmela Merone, che ha espresso la vicinanza di docenti, personale Ata, studentesse e studenti alla famiglia. “La professoressa Tavecchio si è sempre distinta per l’elevato profilo professionale e la straordinaria attenzione alla crescita umana e culturale degli alunni”, sottolinea la dirigente.

Una presenza che ha lasciato un segno profondo nella vita del liceo, non soltanto per la competenza nelle proprie discipline, ma anche per il modo di intendere il rapporto educativo. “La sua idea di scuola era basata sull’ascolto, sulla valorizzazione di ciascun alunno e sul profondo rispetto per la funzione educativa”.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità scolastica proprio perché la professoressa Tavecchio aveva lasciato il servizio attivo soltanto due anni fa. “A soli due anni dalla sua uscita dal servizio attivo per il meritato pensionamento, la notizia della sua scomparsa ci raggiunge come un dolore improvviso”.

Il Liceo Grassi la ricorda così come una figura capace di unire rigore professionale, attenzione alla persona e senso profondo della scuola. “Il suo ricordo e il suo esempio continueranno a far parte della storia e dell’anima della nostra scuola”.

Nel necrologio diffuso dalla famiglia viene rivolto anche un particolare ringraziamento a tutto il personale dell’Hospice Resegone dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, per le cure prestate alla professoressa negli ultimi tempi. La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Manzoni.

Il rito religioso sarà celebrato domani, martedì 29 settembre alle 14.30 nella Cappella dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Dopo la cerimonia si proseguirà per la cremazione, secondo quanto indicato dalla famiglia.