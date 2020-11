Lutto in città, è morto il dentista Kassem El Malak

Aveva lo studio in via Carlo Cattaneo a Lecco

Si era laureato nel 1980 all’università Paul Sabatier di Tolosa in Francia, poi la specializzazione in ortodonzia alla facoltà di Nantes

LECCO – E’ morto il dottore Kassem El Malak, stimato dentista di origini libanesi, con studio in via Carlo Cattaneo a Lecco.

“La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente – dice Marco Michetti titolare di Radio Leccocittà Continental – Lo conoscevo da anni ed ero suo cliente. Il dottor El Malak era una persona di un’umanità disarmante, un uomo di una gentilezza e una professionalità rare”.

Messaggi di cordoglio anche sui social a testimonianza di quanto fosse ben voluto e apprezzato: “…il suo modo così gentile, la sua super bontà d’animo, non potrò mai dimenticarle…”.

Laureatosi nel 1980 all’università Paul Sabatier di Tolosa, in Francia, si specializza nel 1984 in ortodonzia al corso “Diplome Universitaire d’Orthopedie Maxillo Faciale” della facoltà d’odontoiatria di Nantes, sempre in Francia.

Quindi lavora a Brest, presso uno dei più prestigiosi centri d’ortodonzia della Francia, fino al 1990, per poi approdare a Lecco dove apre il suo studio dentistico.

Il Dottor El Malak è deceduto ieri, lunedì, presso l’ospedale di Lecco dov’era stato recentemente ricoverato.