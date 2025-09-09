Lutto nei Ragni di Lecco: è morto l’alpinista Giulio Tavola, aveva 89 anni

Molto attivo negli Anni ’70 è stato compagno di cordata di Romano Perego e Luigi Bosisio

Alpinista della vecchia guardia, con una passione infinita, ha contribuito a fare la storia dei maglioni rossi

LECCO – La grande famiglia dei Ragni della Grignetta piange l’alpinista Giulio Tavola morto all’età di 89 anni. Molto attivo soprattutto negli Anni ’70, ha compiuto ascese notevoli ed è stato compagno di cordata, tra gli altri, di Romano Perego (forte alpinista meratese ricordato per aver fatto parte della prima cordata italiana che ha salito la Nord dell’Eiger) e di Luigi Bosisio detto Bis.

Alpinista della vecchia guardia, con una passione infinita, è stato sicuramente uno di quei personaggi che hanno contribuito a fare la storia dei maglioni rossi lecchesi, ricoprendo anche incarichi associativi.

Giulio Tavola lascia la moglie Giuseppina, i figli Giovanni con Mara e Claudia con Roberto, gli affezionati nipoti Michele, Giulia e Lorenzo, il fratello Tino, la sorella Luisa e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati mercoledì 10 settembre alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale del rione di Castello a Lecco.