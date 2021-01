Era stata insegnate e poi volontaria al Collegio Volta

Da qualche mese era ricoverata all’Airoldi e Muzzi

LECCO – Un dolore profondo quello del quartiere di Santo Stefano per la morte di Antonia Molinari. La 92enne molto conosciuta per l’impegno in parrocchia e al Collegio Volta, è mancata questa mattina, sabato 30 gennaio, nella casa di riposo Airoldi e Muzzi, dove era ricoverata negli ultimi mesi.

Antonia Molinari ha cresciuto intere generazioni di bambini che l’hanno avuta come insegnante al Collegio Volta. Raggiunta la pensione aveva deciso di non lasciare l’istituto, ma di continuare a collaborare come volontaria affiancando il lavoro in segreteria. “Più che una collega è stata una sorella maggiore – la ricorda Assunta Corti Tagliaferri, segretaria dell’istituto all’epoca -. Era una donna generosa, pregava molto e faceva del bene, la sua vita è stata in funzione dell’aiutare gli altri”.

Non solo nelle aule scolastiche, Antonia Molinari è sempre stata molto presente nella sua comunità con i bambini del catechismo, con il gruppo dei chierichetti della parrocchia di San Francesco e nell’azione cattolica.