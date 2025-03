Lutto per la morte di Marco Pirovano titolare del Love Juice Bar

Suo il locale sul lungolago di Lecco che proponeva prodotti brasiliani

LECCO – Lutto a Lecco per la scomparsa di Marco Pirovano, classe 1975, titolare del Love Juice Bar, situato all’angolo tra piazza Antonio Stoppani sul lungolago di Lecco e via Torri Tarelli.

Marco era noto per la sua personalità solare e dinamica. Gli amici lo ricordano come una persona di buon cuore, sempre sorridente, che trovava modo di chiacchierare con tutti. “Impossibile entrare nel suo bar e non scambiare due parole”, raccontano. Profonda la sua passione per il Brasile, infatti dopo aver trascorso diversi anni in Sud America, al suo ritorno a Lecco decise di aprire il Love Juice Bar, dove proponeva esclusivamente prodotti brasiliani. Forse un modo per mantenere un legame con quella terra lontana, ma anche per portare un tocco dell’allegria e di calore brasiliano in quell’angolo di Lecco.

Marco è scomparso due giorni fa a causa di una malattia. La sua morte arriva a quasi un decennio dalla tragica scomparsa del padre, Lodovico, avvenuta nel 2016 all’età di 67 anni. Lodovico perse la vita proprio sul lungolago mentre pedalava in bicicletta, a seguito di una collisione con una portiera aperta improvvisamente da un automobilista che non si era accorto del suo arrivo.

La comunità si stringe attorno alla famiglia Pirovano in questo momento di dolore, ricordando Marco per l’allegria che sapeva trasmettere e la sua straordinaria capacità di far sentire tutti i benvenuti.