Lutto. Rancio piange Alessandro Biffi, fu tra i fondatori del gruppo antincendio

Aveva 88 anni, i funerali domani a Rancio Alto

“Ha sempre lavorato tanto perché amava il suo rione”

LECCO – E’ morto nella giornata di ieri, lunedì 3 agosto, Alessandro Biffi, uno dei fondatori del Gruppo Antincendio Boschivo Alpini Monte Medale. Residente a Rancio, più precisamente in località Brogno, si è spento all’età di 88 anni.

“Alessandro Biffi fece parte del gruppo di persone che nel lontano 1980 diede vita al gruppo antincendio boschivo – ricorda l’attuale caposquadra Mario Fusi -. Era una persona semplice che amava molto il suo rione e conosceva bene tutti i problemi della montagna. In quegli anni, quando c’era un incendio o una emergenza, bisognava partire e andare: lui era sempre in prima fila anche perché conosceva tutti i sentieri del San Martino come le sue tasche. Era di quella generazione di persone che parlavano poco ma quando c’era da lavorare non si tiravano indietro”.

Negli Anni ’90 lasciò il gruppo per raggiunti limiti di età anche se non smise mai di interessarsi al suo rione e al gruppo: “A nome di tutto la squadra voglio ringraziare Alessandro Biffi per il contributo che ha dato, mentre alla famiglia vanno le nostre condoglianze in questo momento di dolore”.

Alessandro Biffi lascia la moglie Giovanna e le figlie Luisella, Rosa e Franca. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 14.30 nella chiesa di Rancio Alto.