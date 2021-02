Maggianico: auto esce di strada e si ribalta, 22enne in ospedale

Schianto in serata a Maggianico: soccorso 22enne

Esce di strada, abbatte due pali e l’auto si ribalta

LECCO – Incidente nella serata di oggi, sabato, in Corso Bergamo a Lecco, nel rione di Maggianico dove l’auto condotta da un giovane si è ribaltata.

Secondo le prime informazioni, il veicolo, guidato da un ragazzo di 22 anni, sarebbe uscito di strada mentre percorreva Corso Bergamo in direzione di Lecco centro, avrebbe impattato contro due pali a lato della via, abbattendoli.

Quindi, avrebbe urtato il marciapiede e a quel punto la vettura si è ribaltata sulla corsia opposta. Al momento sembrerebbe che il conducente avrebbe abbandonato da solo l’abitacolo. I presenti, accorsi in aiuto del giovane, lo avrebbero visto, forse in stato confusionale, fare l’autostop.

Allertati dai passanti, sul posto si sono portati in codice rosso un’ambulanza, un’automedica, la Polizia Stradale per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno messo in sicurezza i punti della strada interessati dall’incidente.

Il giovane, preso in carico dai sanitari, è stato trasportato in codice giallo (media gravità) in ospedale.

La circolazione dei veicoli su Corso Bergamo è stata momentaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso.