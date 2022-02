Schiamazzi e danneggiamenti al parco accanto alla chiesa di San Rocco

Disagi e preoccupazione tra i residenti: “La situazione rischia di andare fuori controllo”

LECCO – Vociare fino a tarda notte, addirittura musica con tanto di casse bluetooth ma anche danneggiamenti a tavoli, panchine e altri arredi urbani, oltre che le ‘solite’ cartacce e bottiglie abbandonate a terra: è quanto accade al piccolo parchetto accanto alla chiesa di San Rocco a Maggianico, diventato da tempo luogo di incontro per alcuni giovani.

Un ‘film’ già visto per gli abitanti della zona che fin dalla scorsa estate fanno i conti con i disagi di una situazione che, spiegano, “sta diventando fuori controllo”.

Il problema, come spesso succede, è quello della convivenza tra residenti e gruppi di ragazzi che si ritrovano in luoghi all’aperto, nelle vicinanze delle abitazioni, e che a volte eccedono nei loro comportamenti, valicando il limite dell’educazione.

Qualche giorno fa è stato trovato pure un cartello stradale, evidentemente sottratto dalla segnaletica e abbandonato accanto ai tavolini, ma anche sassi spostati e una riva danneggiata. Nelle giornate piovose, il gruppo di giovani si sposta dal parchetto ai portici di un condomino, creando ulteriore disagio a chi vi abita.

“Temiamo che la situazione possa peggiorare, come accaduto a macchia di leopardo in altre zone della città – ci spiega preoccupato un residente in riferimento a Viale Turati e Piazza Affari – non siamo ancora a quel punto ma serve più attenzione da parte degli enti preposti. Il disagio giovanile diventa disagio per tutti. Una soluzione potrebbe essere quella di cintare il parchetto, per limitarne l’accesso alle ore diurne”.

“Se non si fa nulla – conclude – il disagio giovanile diventa disagio per tutti”.