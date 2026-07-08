Maggianico, furgone elettrico prende fuoco, intervento dei pompieri

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E’ successo nel pomeriggio di mercoledì

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Maggianico, lungo Corso Emanuele Filiberto, in prossimità delle Poste, per un incendio autovettura.

furgone in fiamme, maggianico
Il furgoncino che ha preso fuoco

A prendere fuoco un furgone elettrico, parcheggiato nel cortile dietro il panificio. In posto i pompieri per domare le fiamme, fortunatamente non ci sarebbero feriti.

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