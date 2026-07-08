Maggianico, furgone elettrico prende fuoco, intervento dei pompieri

E’ successo nel pomeriggio di mercoledì
LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Maggianico, lungo Corso Emanuele Filiberto, in prossimità delle Poste, per un incendio autovettura.
A prendere fuoco un furgone elettrico, parcheggiato nel cortile dietro il panificio. In posto i pompieri per domare le fiamme, fortunatamente non ci sarebbero feriti.
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