Maggianico, la Polisportiva 2001 piange Immerio Riva

Lutto a Maggianico per la morte di Immerio Riva

Allenatore e dirigente sportivo, una delle anime della Polisportiva 2001

LECCO – Una scomparsa improvvisa che ha creato dolore nel quartiere di Maggianico, tra i volontari dell’oratorio e tra i ragazzi che seguiva negli allenamenti: se n’è andato così Immerio Riva, una delle anime della Polisportiva 2001.

Classe 1957, attivo nell’ambiente sportivo oratoriale ancor prima della nascita della Pol2001, ‘Imme’, come tutti lo chiamavano amichevolmente, oltre ad essere allenatore per la categoria dei giovanissimi era anche dirigente della società con il ruolo di segretario.

Sposato e padre di due figli, Federico e Martina, era da poco diventato nonno.

“Era uno ‘sul campo’, sempre molto attivo in oratorio e ben voluto da tutti, soprattutto dai ragazzi che allenava da tanti anni. Li ha praticamente presi dalla scuola calcio e ha creato con loro un legame fortissimo – ricorda Marco Valsecchi, presidente della Polisportiva 2001 – Si impegnava in tutto, questi ultimi mesi aveva sfruttato il momento di lockdown per pitturare gli spogliatoi. E’ stata una delle ultime cose fatte da lui”.

I funerali si svolgeranno mercoledì, con la partecipazione dei soli familiari. La parrocchia ha voluto però offrire un momento di raccoglimento comune alla messa di martedì alle 18, alla quale parteciperanno i ragazzi della Polisportiva. In serata, alle 20.30, sempre nella chiesa parrocchiale, si terrà il rosario.