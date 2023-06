Maggianico, la segnalazione di un lettore: “Vandalismi in via Scarlatti”

La situazione di inciviltà va avanti dal Natale dell’anno scorso

“La puzza è nauseabonda”

LECCO – Gesti, ripetuti, di inciviltà. La segnalazione arriva dal rione Barco di Maggianico, da una lettrice di Lecconotizie.

“Precisamente alla fine della via Scarlatti ove si gode un panorama impagabile su Lecco, Galbiate, il Monte Barro e la Grigna e… un odore rivoltante – scrive la lettrice -. Alla fine della via c’è l’ingresso di casa dei miei genitori e una deliziosa piazzetta con un muretto circolare dove spesso si trovano i ragazzi o si fermano le persone che passeggiano verso la montagna retrostante. C’è però chi non ama queste soste e da Natale 2022, con cadenza mensile o quindicinale, spalma il muretto con delle feci umane di una puzza nauseabonda”.