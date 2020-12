Maggianico piange l’imprenditore Luciano Invernizzi: “Un esempio di vita”

E’ morto all’età di 94 anni, nel 1960 aveva fondato la nota azienda di forniture edili

Uomo tranquillo e garbato era molto legato alla famiglia e appassionato di bicicletta

LECCO – Se n’è andato in punta di piedi, un po’ come ha condotto tutta la sua vita. Lecco perde Luciano Invernizzi, un imprenditore d’altri tempi scomparso all’età di 94 anni nella sua casa di Maggianico. Geometra, con orgoglio raccontava di essere il numero 26 dell’Ordine dell’allora provincia di Como, nel 1960 diede vita alla nota azienda che opera nel campo del commercio edile e che oggi viene portata avanti dai suoi figli.

“Un esempio di vita per tutti noi – ricorda il figlio Mario -. E’ sempre stato lontano dai riflettori, un imprenditore vecchio stampo che aveva cominciato come professionista. Nella sua Maggianico per tutti era semplicemente il geometra, un uomo profondamente legato ai valori della famiglia e del lavoro. Aveva un carattere riservato e disponibile, andava d’accordo con tutti”.

Arrivato all’età di 60 anni la decisione di lasciare spazio ai figli: “Lui ha tracciato la strada e poi ci ha dato la possibilità di esprimerci. Ricordo il suo orgoglio quando abbiamo aperto la filiale di Erba perché quello era il capannone più bello e curato, era una persona che guardava e si emozionava ancora per queste cose”.

Una vita vissuta in simbiosi con la moglie Giuseppina: “Se n’è andato serenamente, al mattino si era alzato e aveva fatto tranquillamente colazione. Credo che per lui la soddisfazione più bella fosse vedere noi quattro fratelli tutti uniti in azienda”.

Maggianico piange un uomo tranquillo e garbato, amante della bicicletta che ha utilizzato finché ha potuto. Luciano Invernizzi lascia la moglie Pinuccia, i figli Eliana, Davide, Mario e Sergio. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Maggianico mercoledì 16 dicembre alle ore 14.30.