Maggianico, spavento per un incendio in via Poncione, in posto VVF e soccorritori

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foto archivio

L’incendio nei pressi dell’Osteria Da Olga

Sei persone valutate in posto ma per nessuna si è reso necessario il ricovero

LECCO – Spavento nella serata di ieri, lunedì 22 giugno, in via Poncione nel rione di Maggianico, nei pressi dell’Osteria Da Olga, dove i soccorsi sono intervenuti poco prima delle 23 per un incendio scoppiato per cause ancora al vaglio.

In posto si sono portati i Vigili del Fuoco e un’ambulanza della Croce San Nicolò. Sei persone (di età compresa tra i 19 e gli 80 anni) sono state valutate in posto per sintomi causati da inalazione del fumo ma fortunatamente per nessuno si è reso necessario il trasporto in Ospedale.

 

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