Malavedo, ancora rifiuti abbandonati in piazza Sant’Antonio: residenti esasperati

Sacchi di immondizia abbandonati sempre nello stesso punto

LECCO – Ci risiamo, gli incivili a Malavedo colpiscono ancora. Per l’ennesima volta in prossimità di piazza Sant’Antonio all’incrocio con via Primo Maggio sono stati abbandonati diversi sacchi contenenti rifiuti di vario tipo.

A segnalarlo alla nostra redazione, ancora una volta, alcuni residenti esasperati da una situazione che si reitera ormai da anni.

Il punto in cui vengono accumulati sacchi e rifiuti di ogni genere è sempre quello ed è davanti all’ingresso di quella che fu un negozio di ferramenta.

I residenti più volte si sono mossi per segnalare lo stato dei fatti, come avvenuto anche oggi, a Silea e in precedenza anche al Comune di Lecco. “Probabilmente – sostengono – l’unico modo per far comprendere a chi non capisce, o finge di non capire, è toccarlo nel portafoglio. Solo una multa salata potrà davvero mettere fine a un’abitudine tanto maleducata quanto incivile”.