Malgrate, incidente alla rotonda del Ponte Nuovo: sei persone coinvolte

L’incidente è avvenuto oggi, domenica, intorno a mezzogiorno

Sul posto due ambulanze, i Vigili del Fuoco e i carabinieri

MALGRATE – Incidente alla rotonda del Ponte Nuovo con ben sei persone coinvolte. E’ successo oggi, domenica 25 ottobre, intorno a mezzogiorno.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri del Comando di Lecco, giunti sul posto per effettuare i rilievi. Quello che è certo che un’auto, un fuoristrada Jeep è finito fuori dalla carreggiata salendo sulla rotatoria.

Ingente il dispiegamento di mezzi di soccorso inviati sul posto per soccorrere le persone coinvolte: erano presenti due ambulanze e una camionetta dei Vigili del Fuoco.

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita anche se si è reso necessario il trasferimento in ospedale, a Lecco e a Erba, per accertamenti.