Vigili del fuoco mobilitati con due mezzi a Malnago

Un nido di calabroni sarebbe la causa del principio d’incendio

LECCO – Un fumata anomala dal camino di un’abitazione situata in via ai Poggi ha messo in allarme i proprietari di casa che, nel primo pomeriggio di mercoledì hanno avvisato i Vigili del Fuoco.



Due mezzi sono partiti dalla caserma del Bione per raggiungere la villetta situata all’altezza della scuola elementare, nel rione di Malnago.



Con l’autoscala, i pompieri hanno verificato le condizioni della canna fumaria: la causa del principio d’incendio sarebbe attribuibile ad un nido di calabroni che ostruiva in parte il condotto. Fortunatamente i danni sarebbero limitati.