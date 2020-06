Uomo colpito da un malore in zona rifugio Marchett

Trasportato al Manzoni in elicottero, non sarebbe in pericolo di vita

LECCO – Elisoccorso in azione questa mattina, domenica 14 giugno, per una persona di 83 anni che ha avuto un malore ai Piani di Erna, in zona rifugio Marchett. L’uomo era cosciente e, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Poco prima delle 11 in volo si è alzato l’elicottero da Sondrio che, dopo aver raggiunto l’uomo, lo ha trasportato all’ospedale di Lecco.