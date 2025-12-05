Malore al supermercato, provvidenziale intervento di un soccorritore volontario

Un giovane ha accusato un dolore al petto e si sarebbe accasciato a terra

Pronto intervento di un soccorritore che stava facendo la spesa. Sul posto ambulanza e automedica

LECCO – Soccorsi al lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 5 dicembre, al supermercato Esselunga di Lecco dove un giovane ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Provvidenziale l’intervento di un soccorritore volontario che stava facendo la spesa.

L’uomo, che sarebbe anche un Vigile del Fuoco, dopo essersi qualificato, ha subito cominciato le manovre di primo soccorso, mentre il personale del supermercato ha allertato il 118. Sul posto sono giunte l’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e l’automedica da Lecco.

Il ragazzo avrebbe anche perso conoscenza per alcuni minuti ma, grazie alle cure di medici e soccorritori, ha riaperto gli occhi. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico) per tutti gli accertamenti del caso.