Malore sul lago, soccorso un giovane al Bione. Rianimato sulla riva

Ventiseienne soccorso sulla riva nella zona del Bione

Il Soccorso Alpino interviene col defibrillatore, poi la corsa in ospedale Manzoni

LECCO – Era insieme ad altri giovani trascorrendo la giornata di festa sul lago quando ha accusato un grave malore che ha costretto al trasporto d’urgenza in ospedale: è accaduto nel pomeriggio di martedì ad un 26enne, soccorso nelle vicinanza di Rivabella, a due passi del centro sportivo del Bione, sulle sponde del Lago di Garlate.

Forse un malore dopo un tuffo in acqua, al momento non sono chiare le cause dell’accaduto, di fatto il ragazzo ha accusato uno svenimento, perdendo conoscenza.

Gli amici hanno chiesto aiuto chiamando il 112 e dalla vicina sede del CNSAS sono interventi gli uomini del Soccorso Alpino che, essendo il ragazzo in arresto cardiaco, hanno usato il defibrillatore per rianimarlo. Arrivata l’ambulanza della Lecco Soccorso, il personale ha continuato le operazioni con il massaggio cardiaco riuscendo a far riprendere il giovane.

Il ragazzo, residente a Paderno Dugnano nel milanese, è stato poi trasferito all’ospedale di Lecco in codice rosso ma cosciente.