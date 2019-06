Si tratta di un grande pioppo bianco

Caduti alcuni calcinacci all’angolo di via Dante e via Cairoli

LECCO – Il Maltempo che ha imperversato nella tarda serata di ieri sera, lunedì, ha fatto cadere un grosso albero, un pioppo bianco, in piazza Era a Pescarenico, mentre all’angolo fra le vie Dante e Cairoli sono caduti alcuni calcinacci.

A Pescarenico, fortunatamente il grosso albero che si è abbattuto sulla piazza non ha causato grossi, ne tanto meno ha coinvolto persone.

La zona è stata comunque interdetta al transito pedonale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco e i tecnici del comune. L’albero dovrà essere tagliato e rimosso consentendo così di rimettere la piazza in sicurezza.

Semrpe a causa del maltempo, in centro città, all’angolo tra via Dante e via Cairoli, è stata transennata una parte di marciapiede, a seguito della caduta di alcuni calcinacci dall’edificio delle Poste.