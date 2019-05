E’ l’irruzione polare annunciata nei giorni scorsi

Il maltempo su tutto il Nord Italia, drastico calo delle temperature

LECCO – Risveglio invernale questa mattina, domenica 5 maggio: monti innevati appena sopra la città, pioggia, vento e temperature decisamente rigide (8.5 gradi). E’ l’irruzione ‘polare’ annunciata dai metereologi nei giorni scorsi che sta portando maltempo – decisamente fuori stagione – in tutto il Nord Italia.

Aria polare nel Mediterraneo

Il brutto tempo è causato, come spiegano gli esperti di 3B Meteo, da un’irruzione di aria polare nel bacino del Mediterraneo che ha causato bassa pressione: “Una configurazione tipica se fossimo in inverno – dichiarano i metereologi – ma alquanto anomala a inizio maggio”.

Allerta vento

Durante la giornata di oggi a Lecco la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1317m. L’allerta è per il vento che già in nottata ha fatto alcuni danni. L’ondata polare, almeno secondo le previsioni, dovrebbe esaurirsi stasera: domani i cieli torneranno sereni e le temperature in rialzo.