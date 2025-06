Maltempo e forti raffiche di vento, crolla la ruota panoramica di Lecco

Fortunatamente la zona è stata evacuata in tempo e non si registrano feriti

Tutto è successo in una manciata di minuti. Il maltempo ha danneggiato anche i gazebo del Festival della Speranza

LECCO- Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, sul nostro territorio. Forti piogge, grandine e raffiche di vento hanno cominciato improvvisamente a sferzare tutta la provincia creando danni.

Una delle situazioni più critiche si è verificata in città dove una fortissima raffica di vento hanno fatto letteralmente crollare la ruota panoramica istallata sul lungolago, vicino al Monumento ai Caduti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le ambulanze e le forze dell’ordine ma fortunatamente tutti i presenti sarebbero riusciti ad allontanarsi in tempo e nessuno sarebbe rimasto ferito.

Anche nella vicina piazza Garibaldi il maltempo ha creato danni alle attività legate al Festival della Speranza con protagonisti i giovani in partenza per il Giubileo. Il vento ha divelto i gazebo e gli stand che erano stati allestiti per il pomeriggio di festa e preghiera che avrebbe dovuto proseguire alle 21 con la preghiera per il conferimento del mandato ai giovani in partenza per Roma presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini a bordo di una “lucia”, proprio sul tratto di lago davanti a dove è crollata la ruota panoramica.

Ad Abbadia Lariana, per via dei danni causati dal violentissimo temporale che ha colpito il territorio la passerella a lago è stata chiusa, così come l’accesso da via per Campeggio. Decine e decine le chiamate alla centrale dei Vigili del Fuoco, con i soccorsi impegnati a far fronte alle molteplici situazioni di criticità.

(Foto e video Sandro Menegazzo)