Maltempo e un incendio, pompieri al lavoro nella notte

Acqua in casa in via Mentana, arbusto cade sulla strada tra Pescate e Galbiate

A Olginate prende fuoco un locale contatori. Gli interventi dei Vigili del Fuoco

LECCO – Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco chiamati ad intervenire per tre episodi nel lecchese, di cui due collegati alla pioggia scesa copiosa dalla serata di ieri.

Erano le 22 quando è arrivata una chiamata da una palazzina di via Mentana a Lecco a causa di una perdita che stava interessando un appartamento a causa, da quanto appreso, a problemi di copertura del tetto, in fase di rifacimento.

A mezzanotte a Olginate, in via Gambate, i pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme di un locale contatori di una cabina elettrica che ha preso fuoco per colpa di un cortocircuito. Infine, nel corso della notte i Vigili del Fuoco hanno provveduto a rimuovere una pianta finita sulla carreggiata, sulla strada tra Pescate e Galbiate.