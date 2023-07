Maltempo nel Lecchese, notte di super lavoro per i Vigili del Fuoco

Interventi nel Meratese, a Lecco, Galbiate, Malgrate, Valmadrera e Alto Lago

Durante tutta la notte sono stati effettuati più di 30 interventi di soccorso tecnico urgente

LECCO – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco hanno lavorato tutta la notte per portare aiuto alle persone colpite dal forte maltempo che si è abbattuto su tutta la provincia a partire dalla serata di ieri, lunedì.

Colpite principalmente le zone del Meratese dove i Vigili del Fuoco sono stati allertati per numerosi allagamenti e soccorso a persone. Intervento anche a Esino Lario, vicino alla chiesa di San Pietro, a circa 1000 metri di quota, per aiutare due persone sorprese dal maltempo mentre erano in tenda.

