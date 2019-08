Maltempo, nottata di lavoro per VVF, interventi anche nel lecchese

Il maltempo ha causato qualche disagio anche nel lecchese

Due interventi dei VVF di Lecco a Olginate per un box allagato e a Malgrate dove un fulmine ha abbattuto un albero

LECCO – E’ stata una nottata di lavoro intensa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco. Mobilitati nella prima serata di ieri, martedì, per l’emergenza a Casargo e in Alta Valsassina, i pompieri hanno dovuto far fronte ad alcuni disagi causati dal maltempo anche nel lecchese.

A Olginate i VVF sono intervenuti per un box allagato mentre a Malgrate un fulmine ha causato il crollo di un albero, vicino all’Hotel Griso.

Le forze dei Vigili del Fuoco restano concentrate a Casargo: qui i pompieri stanno operando incessantemente da martedì sera insieme alle squadre di Bellano e Valmadrera per far fronte all’emergenza causata da una grossa frana che ha devastato il paese.